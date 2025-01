Mercato – Pas d’arrivés d’attaquant de pointe cet hiver ?

Le PSG devrait officialiser sa première recrue de l’hiver, Khvicha Kvaratskhelia, dans les prochains jours. Le club de la capitale ne devrait pas acheter d’attaquant cet hiver.

Le mercato du PSG va s’accélérer dans les prochains jours. En effet, le club de la capitale devrait rapidement officialiser l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, les deux clubs ayant trouvé un accord sur le transfert de l’international géorgien (23 ans) pour un montant compris entre 70 et 75 millions d’euros. Du côté des départs, Randal Kolo Muani se rapproche d’un prêt sans option d’achat de six mois à la Juventus Turin. Le mercato parisien ne devrait pas s’arrêter-là. Mais une chose est sûre, le club de la capitale ne devrait pas s’offrir un attaquant de pointe lors de ce mois de janvier.

La prochaine cible devrait être dans le secteur défensif

Selon Le Parisien, les dirigeants du PSG ont tranché : il n’y aura pas d’attaquant axial recruté cet hiver. « Paris renvoie à l’été prochain sa recherche d’un pur numéro 9, peut-être dans l’espoir d’un marché plus ouvert à ce moment-là. Cet hiver, aucun crack n’est à vendre. Les noms de Marcus Rashford (Manchester United), Christopher Nkunku (Chelsea) ou Jhon Durán (Aston Villa) ont été évoqués ce mois de janvier. Le buteur équatorien pourrait devenir une cible estivale pour Paris. » L’absence de recrue au profil d’avant-centre ne signifie pas forcément l’absence de recrue offensive. D’abord parce que Marco Asensio, capable d’évoluer ailier droit, faux 9 et dans le cœur du jeu, pourrait partir. Ensuite, Luis Enrique adore multiplier les solutions sur les côtés et « transformer » ses attaquants en faux 9, avance le quotidien francilien. « La prochaine cible parisienne concernera a priori davantage le secteur défensif avec le départ attendu de Milan Skriniar, qui souhaite un retour en priorité dans le championnat italien », conclut Le Parisien.