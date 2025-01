Mercato – Pas de départ de Nuno Mendes cet hiver ?

Alors que sa prolongation de contrat semblait proche, les discussions entre le PSG et Nuno Mendes seraient au point mort. Un départ était même évoqué. Mais cela ne se produira pas cet hiver.

Titulaire indiscutable sur le couloir gauche de la défense du PSG, Nuno Mendes est un joueur que le club de la capitale souhaite conserver le plus longtemps possible dans son effectif. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rouge & Bleu, des discussions pour une prolongation de contrat sont en cours depuis plusieurs mois. Si les deux clans étaient proches d’un accord, les discussions seraient au point mort depuis quelques jours. En effet, l’international portugais estime que la proposition faite par le leader de Ligue 1 sur son futur salaire n’est pas en adéquation avec son rôle et sa place au sein de l’effectif du PSG. Selon certaines sources, il souhaiterait même quitter le PSG et rejoindre Manchester United.

Trois autres clubs de Premier League intéressés par Nuno Mendes

Selon les informations de Ben Jacobs, même si le numéro 25 du PSG suscite beaucoup d’intérêt, rien ne garantit qu’il quittera le club de la capitale lors de ce mercato hivernal. Le journaliste spécialiste du mercato indique que le PSG serait finalement assez réticent à le vendre. Outre Manchester United, trois autres clubs de Premier League s’intéresseraient à Nuno Mendes. Si son transfert semble difficilement réalisable en janvier, plusieurs prétendants sont désormais sur la liste pour le mercato estival, conclut Ben Jacobs.