Mercato – Pas de mouvement du PSG dans le dossier Osimhen ?

Cet été, le PSG voudra renforcer son attaque. Le nom de Victor Osimhen avait été avancé il y a quelques semaines. Mais le PSG n’a pas bougé dans ce dossier.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG voudra se renforcer en attaque. Il y a quelques semaines, on évoquait un intérêt du club de la capitale pour Victor Osimhen. La presse italienne expliquait même que l’international nigérian était tout proche de signer chez les Rouge & Bleu. En France, on confirmait cette piste, mais on expliquait qu’elle n’était pas si avancée que cela. Cette piste ne faisait plus l’actualité du mercato parisien ces dernières semaines.

Pas d’offres fermes sur le bureau du Napoli

Ce dimanche, la Gazzetta dello Sport a fait un point sur ce dossier. Alors qu’il était jugé intransférable l’été dernier, la donne a changé en cette année 2024. Les dirigeants napolitains ne retiendront pas leur buteur s’ils reçoivent une offre qui répond à leurs attentes. Mais alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes le 10 juin dernier, le Napoli n’a reçu aucune offre concrète pour l’ancien lillois. Le PSG, un temps intéressé, n’a pas bougé dans ce dossier, se concentrant sur celui de son coéquipier, Khvicha Kvaratskhelia, sans réussite puisqu’il devrait prolonger à Naples. Pour rappel, le Napoli réclamerait 120 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, pour laisser filer Victor Osimhen.