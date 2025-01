Mercato – Pas de nouvelle recrue attendue cet hiver

Après le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, aucune nouvelle arrivée n’est prévue cet hiver. En revanche, le PSG compte toujours dégraisser son effectif.

Le PSG a frappé un grand coup sur le marché avec le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia contre un chèque de 70M€, hors bonus, en provenance du Napoli. Et ce renfort offensif devrait être la seule arrivée lors de ce mercato hivernal, qui fermera ses portes le 3 février prochain en France. En effet, selon les informations du Parisien, « le PSG ne recrutera plus cet hiver. »

Le recrutement d’un axial droit repoussé à l’été prochain ?

Le PSG ne compte pas recruter de numéro 9 lors de cette période des transferts, repoussant ce dossier au prochain mercato estival. De même pour le recrutement d’un axial droit pour couvrir le poste de Marquinhos, voire d’Achraf Hakimi. « Quel pourrait être le retournement de situation qui obligerait Paris à bouger lors de ce marché hivernal ? Une qualification pour les playoffs de la Ligue des champions ? À priori, non. Une blessure ? Sans doute, oui. En fonction du poste, en tout cas. » En revanche, les dirigeants parisiens n’en ont pas fini avec les cessions de leurs joueurs et « tous les départs ne sont pas encore connus. » Milan Skriniar va prochainement être prêté (contre une somme d’argent) six mois du côté de Fenerbahçe, en Turquie. Mais cela n’est pas encore officiel car le club de la capitale a déjà atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger (Carlos Soler, Xavi Simons, Cher Ndour, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Randal Kolo Muani). Pour rendre possible ce prêt, la direction des Rouge & Bleu dispose de deux solutions : une vente de Cher Ndour (prêté au Besiktas) en Italie ou le rapatriement de Renato Sanches, actuellement en prêt du côté du SL Benfica.

Afin de valider le prêt de Randal Kolo Muani, le PSG avait mis fin au contrat de Juan Bernat, qui s’est aussitôt réengagé avec Villarreal, où il était prêté jusqu’à la fin de la saison. Un autre cas sera à surveiller dans ces derniers jours de mercato, celui de Marco Asensio. Avant son entrée en jeu face au Stade de Reims ce week-end, l’Espagnol avait passé huit rencontres sans disputer la moindre minute, soit depuis le 6 décembre dernier à Auxerre (0-0). « L’ancien Madrilène, capable d’évoluer au milieu, sur un côté comme en faux numéro 9, pourrait bénéficier d’opportunités dans les dernières heures du mercato alors que Luis Enrique ne compte pas spécialement sur lui », conclut LP.

