Mercato : Pas d’offre du PSG pour Victor Osimhen cet été ?

Cet été, le PSG a voulu se renforcer au poste d’attaquant. Le nom qui est le plus revenu est celui de Victor Osimhen. Mais selon Luis Campos, le PSG n’a jamais fait d’offre pour l’international nigérian.

Cet été, le PSG voulait renforcer son attaque pour pallier le départ de Kylian Mbappé. Plusieurs d’attaquants ont été avancés, comme celui de Victor Osimhen. Si l’attaquant nigérian avait un bon de sortie, Naples s’est montré gourmand pour lâcher son numéro 9. Il attendait en effet plus de 100 millions d’euros pour le lâcher. Mais le club de la capitale ne souhaitait pas offrir autant, sachant qu’il comptait Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos dans ses rangs. Avec la blessure de ce dernier et de son indisponibilité de trois mois, les dirigeants parisiens seraient revenus à la charge en fin de mercato. Mais ils ne s’offriront finalement pas l’ancien lillois. Ce dernier a rejoint Galatasaray sous la forme d’un prêt en toute fin de mercato.

« Osimhen a évidemment été analysé comme l’une des possibilités mais…«

Présent au TF Summit, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a été questionné sur l’intérêt du PSG pour Victor Osimhen. Et le dirigeant portugais a expliqué que le club de la capitale n’avait jamais fait d’offre pour l’attaquant. « Osimhen a évidemment été analysé comme l’une des possibilités. Notre conclusion était que nous étions très satisfaits de Gonçalo Ramos, Kolo Muani et Marco Asensio. Et aucune offre n’a été faite. Non ? On a parlé d’Osimhen comme des autres attaquants. Je comprends qu’il m’associe à Osimhen depuis que je l’ai amené à Lille depuis Charleroi et je le connais depuis qu’il a 16 ans. Nous avons une excellente relation et nous nous respectons beaucoup, comme avec d’autres joueurs qui sont de bonnes personnes et des professionnels. »