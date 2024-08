Mercato – Pep Guardiola évoque l’avenir de Julian Alvarez

Frustré par son temps de jeu, Julian Alvarez aimerait quitter Manchester City. Le PSG et l’Atlético de Madrid aimeraient se l’offrir. Mais Pep Guardiola ne compterait pas le voir partir.

Barré par Erling Haaland à Manchester City, Julian Alvarez voudrait quitter les Cityzens, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. L’international argentin voudrait en effet avoir une place de titulaire et jouer régulièrement, ce que City ne peut pas lui permettre avec la présence du cyborg norvégien. Dans cette optique, deux clubs s’intéresseraient à l’ancien de River Plate, le PSG et l’Atlético de Madrid. Les deux clubs commenceraient à bouger leurs pions avec des offres formulées au joueur et au club mancunien.

« C’est notre joueur, je compte sur lui »

Mais selon les dernières informations, le club madrilène serait pessimiste dans ce dossier, les exigences de Manchester City pour lâcher son numéro 19, 100 millions d’euros bonus compris, auraient refroidi les dirigeants des Colchoneros. De son côté, le PSG a sondé les dirigeants mancuniens pour connaître les modalités d’un possible transfert. L’agent du joueur doit se rendre en Angleterre dans les prochains jours pour évoquer l’avenir de son poulain (24 ans). Pep Guardiola, son coach à Manchester City, a été interrogé sur l’avenir de Julian Alvarez. Et le coach espagnol a expliqué compter sur lui. « L’Atlético ? Je n’ai rien à dire. C’est notre joueur, il revient bientôt, lance l’ancien entraîneur du Barça dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Je vais le serrer dans mes bras et le féliciter, et nous commencerons à travailler ensemble. C’est notre joueur. Je compte sur lui. »