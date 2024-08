Au début du mercato estival, le PSG a vu la piste Rayan Cherki se concrétiser avant que le Borussia Dortmund n’entre dans la danse. Presque deux mois après, le Français est toujours à l’OL, dans l’attente d’un transfert.

Depuis l’hiver dernier, Rayan Cherki est associé au Paris Saint-Germain. Au début de ce mercato estival 2024, un accord autour de 15M€ semblait avoir été trouvé entre le PSG et l’OL, quand en parallèle le joueur avait donné son accord au club de la capitale. Entre temps, le Borussia Dortmund est entré dans la danse en se montrant convaincant auprès du joueur, sans pour autant faire d’offre à l’Olympique Lyonnais. Médaille d’argent acquise avec l’Equipe de France au terme des JO 2024 de Paris, Rayan Cherki est aujourd’hui de retour au Groupama OL Training Center. Cependant, selon L’Equipe, le milieu offensif a été envoyé dans le loft lyonnais par le directeur sportif David Friio. Ce dernier aurait pris la décision d’écarter Rayan Cherki du groupe professionnel afin de faciliter une vente tant espérée à un an de la fin de son contrat. Ce groupe qui s’entraîne loin de celui de Pierre Sage, est composé de Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez et Amin Sarr. Sur le plan individuel et toujours selon L’Equipe, Rayan Cherki « va suivre un programme de préparation physique, afin d’éviter une blessure qui pourrait remettre en cause un transfert« .

Une reprise de l’entraînement de Rayan Cherki qui ne manquera pas d’alimenter la rubrique mercato du Paris Saint-Germain. En quête de renfort offensif, le club de la capitale pourrait accélérer dans les prochains jours afin de combler ses besoins. Rayan Cherki sera-t-il l’heureux élu ? Le principal intéressé y croit. En effet, malgré les intérêts de Fulham et Crystal Palace, le joueur de 21 ans aurait l’espoir de voir le PSG faire son retour dans la course.