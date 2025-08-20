Mercato – Plus aucune recrue pour le PSG cet été ?

Peu actif sur ce marché des transferts, le PSG pourrait se contenter de son effectif actuel sans nouvel autre renfort, sauf en cas de départ.

Alors que le mercato estival ferme ses portes le 1er septembre prochain, le PSG a seulement recruté trois nouveaux joueurs : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Et selon les informations du Parisien, le mercato dans le sens des arrivées est terminé. Luis Enrique est parvenu à avoir ses nouveaux renforts avant le début du championnat. « Il n’y aura donc ni latéral droit supplémentaire ou attaquant polyvalent. Le coach asturien estime qu’avec la polyvalence de tous les membres de son effectif – à part Gonçalo Ramos, tous les joueurs ont au moins deux postes –, toutes les demandes sont couvertes. »

Une nouvelle recrue seulement en cas de départ d’un des 23-24 membres de l’effectif

Pour faire souffler Achraf Hakimi, et même le remplacer durant la CAN en janvier, le technicien espagnol compte s’appuyer sur Warren Zaïre-Emery, João Neves et la nouvelle recrue Illia Zabarnyi. « Luis Enrique et Luis Campos ont façonné une troupe capable de doubler ou tripler tous les postes. Évidemment, pas avec la même réussite ni le même talent selon que le titulaire habituel soit présent ou non », précise LP. Une seule condition pourrait permettre de compter sur un nouveau joueur dans l’effectif : le départ d’un des 23-24 membres du groupe actuel (selon que l’on compte ou non Presnel Kimpembe, appelé à très peu jouer).

Un doute pouvait exister autour des deux doublures Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Cependant, le premier cité a confirmé qu’il souhaitait rester chez les champions d’Europe. Concernant le Sud-Coréen, il est très sollicité. Si de nombreux clubs viennent aux renseignements, ils sont confrontés à l’intransigeance des dirigeants parisiens qui réclament entre 40-50M€ pour leur numéro 19. « Une manière de le rendre quasi intransférable. Selon les proches du dossier, il va rester à coup sûr au PSG cette saison. Si l’offre de 50M€ arrive et que le club le séduit, en revanche, il partira. Dans ce cas-là, il sera immédiatement remplacé par le même profil. » Cette situation ne concerne pas les « lofteurs » (Renato Sanches, Carlos Soler, Randal Kolo Muani, Marco Asensio) qui sont invités à partir depuis leur retour de prêt.

