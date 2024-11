Mercato – Plusieurs clubs s’intéressent à Kolo Muani

Même s’il joue très peu et qu’il n’est pas en confiance avec le PSG, Randal Kolo Muani attise les convoitises. En plus du RB Leipzig, des clubs de Premier League s’intéresseraient à lui.

Randal Kolo Muani ne semble pas rentrer dans les plans de Luis Enrique au PSG. Malgré la blessure de Gonçalo Ramos au mois d’août et son retour sur les terrains seulement mardi soir, le coach espagnol a préféré utiliser des faux numéro 9, Lee Kang-in ou Marco Asensio, plutôt que de titulariser l’international français en pointe de l’attaque du PSG. Dans les chiffres, il a participé à 13 matches toutes compétitions confondues (deux titularisations, 425 minutes de temps de jeu, deux buts, une passe décisive). Même s’il répète qu’il a envie de s’imposer au PSG et qu’il ne compte pas partir lors du mercato hivernal, l’ancien Nantais pourrait bien faire ses valises en janvier.

Le RB Leipzig en a fait sa priorité

Selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport Deutschland, le RB Leipzig a placé le numéro 23 du PSG en tête de liste pour son mercato hivernal. À la recherche d’un attaquant, le club allemand trouve le profil de Randal Kolo Muani très interessant sur plusieurs points : il connaît la Bundesliga, apporte de la vitesse et de la profondeur et est très polyvalent. Florian Plettenberg explique que le défi pour le RB Leipzig dans ce dossier est le financement et la faisabilité de ce dernier. Toujours selon cette source, le PSG ne serait pas contre se séparer de son attaquant dès cet hiver, même sous la forme d’un transfert, même si le prêt semble l’option la plus probable. Florian Plettenberg conclut en expliquant que des top clubs anglais sont aussi sur le dossier de l’international français.