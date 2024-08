Mercato : Pourquoi Désiré Doué a choisi le PSG

Le PSG a longuement bataillé avec le Bayern Munich sur le dossier Désiré Doué avant de rafler la mise et obtenir le feu vert du joueur. Si le transfert n’est pas encore officiel, tout semble être en bonne voie pour que le club de la capitale accueille le joueur du Stade Rennais.

Pendant de longues semaines, Désiré Doué avait un choix à faire entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Les deux clubs ayant fait des offres au Stade Rennais, seule la décision du joueur manquait afin d’avancer. Cette dernière serait tombée après la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, en faveur du PSG. Ainsi, le transfert de Désiré Doué devrait se faire, sous couvert d’un accord à trouver entre les dirigeants parisiens et bretons. Le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, s’est exprimé concernant les raisons qui ont poussé Désiré Doué à choisir le Paris Saint-Germain : « Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Désiré Doué a finalement décidé de rejoindre le PSG plutôt que le Bayern Munich. Le PSG a proposé un projet important, et Luis Enrique, ainsi que Luis Campos et Nasser Al Khelaifi, ont été impliqués dans les discussions« , a déclaré notre confrère italien, avant de poursuivre : « Tous au club ont vraiment poussé pour sa venue. En fin de compte, le fait qu’il soit Français a également été un facteur important. Luis Enrique a joué un rôle central, ses idées de football sont vraiment appréciées par de nombreux joueurs ; cela a été pareil avec João Neves« .