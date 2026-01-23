Mercato – Pourquoi le dossier Dro Fernandez traîne ?

Ces derniers jours, Dro Fernandez a été associé au PSG. Alors qu’on l’annonçait proche de signer à Paris, le dossier traîne en longueur. Il y a plusieurs raisons à ça.

Le mercato hivernal du PSG est assez calme. Il y a un dossier qui l’a un peu animé ces derniers jours, celui de Dro Fernandez. Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone (18 ans) souhaite quitter son club formateur et, malgré plusieurs sollicitations, il souhaiterait rejoindre le club de la capitale. Les dirigeants parisiens souhaiteraient lever sa clause libératoire de six millions d’euros alors que le FC Barcelone ne serait pas contre le vendre pour récupérer plus. Ce dossier traîne en longueur.

Le FC Barcelone furieux contre son joueur

Selon RMC Sport, si le dossier n’avance pas, c’est notamment à cause d’un FC Barcelone furieux de la décision de son joueur alors que le PSG veut protéger sa relation avec les Catalans. « Hansi Flick, le coach Blaugrana, est énervé au plus haut point. Le dossier a vraiment tendu le club catalan, même si le PSG n’y est pour rien, car le milieu offensif a fait le choix de ne plus y jouer. Ce feuilleton n’est pas sans rappeler la situation d’Ousmane Dembélé en 2023. À l’époque, le futur Ballon d’Or avait lui aussi levé sa clause et le deal avait mis plusieurs semaines à se matérialiser », rappelle le média sportif. En théorie, le Barça n’a rien à dire. En Espagne, c’est directement le joueur qui paye lui-même sa clause. Dans ce processus de levée de clause (estimée à six millions d’euros), les dirigeants parisiens restent soucieux de ne pas brusquer leurs homologues espagnols, avec qui les rapports sont bons. Peut-on imaginer que le deal n’aille pas au bout ? Certains proches du dossier n’écartent pas l’hypothèse mais tous veulent croire que Dro va signer à Paris, conclut RMC Sport.