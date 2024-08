Mercato : Premiers échanges entre le PSG et Manchester United pour Jadon Sancho

Dans sa quête de renfort offensif notamment sur les ailes, le PSG a fait de Jadon Sancho une piste sérieuse. Si sérieuse que le club de la capitale aurait entamé des premières discussions avec Manchester United.

Depuis le départ acté de Kylian Mbappé, le PSG s’est penché sur différents profils afin de tenter de le remplacer le mieux possible. Ainsi, les noms de Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Nico Williams ou encore Jadon Sancho ont été liés au Paris Saint-Germain. Le transfert de ce dernier, international anglais de Manchester United, pourrait s’inscrire dans une logique de bonne relation entre le club de la capitale et les Red Devils. En effet, après les discussions autour de Manuel Ugarte, les échanges sont désormais tournés vers Jadon Sancho, et ont pour but de trouver un accord pour un potentiel transfert. Cette étape devrait être la plus compliquée à régler. Selon Dharmesh Seth, journaliste pour Sky Sport en Angleterre, les conditions d’un accord entre le PSG et le joueur ne devraient pas poser problème, tant Jadon Sancho pourrait se montrer ouvert à un départ après trois saisons on ne peut plus compliquées dans le nord de l’Angleterre.