Mercato : Presnel Kimpembe direction le Qatar dans les derniers instants ?

La dernière journée de mercato s’annonce chaude pour le Paris Saint-Germain, dans le sens des départs. Plusieurs dossiers devraient se conclure dans les prochaines heures, et d’autres pourraient prendre un peu plus de temps … .

Après de longs périples sur le chemin des retours de blessures, Presnel Kimpembe peine à se faire une place dans le groupe de Luis Enrique. Ainsi, le champion du monde 2018 n’est plus convoqué par le technicien espagnol en ce début de saison et pourrait plier bagage dans les prochains jours. En effet, à 30 ans et à un an de la fin de son contrat, le titi parisien serait en négociation avec un club au Qatar dont le nom n’a pas filtré. C’est en tous cas ce que précisent nos confrères de L’Equipe, qui précisent que le mercato dans le pays du Golfe ne fermera ses portes que le 16 septembre prochain. Un transfert pourrait donc se faire dans les prochains jours, sans être pressé par la deadline européenne. Après 20 ans au Paris Saint-Germain, le défenseur central pourrait donc quitter son club formateur cet été.