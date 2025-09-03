Mercato : Presnel Kimpembe tout proche de quitter le PSG pour le Qatar Sports Club

Les prochains jours pourraient sceller la fin de l’aventure de Presnel Kimpembe au Paris Saint-Germain. Le défenseur central, champion du monde 2018 avec les Bleus, est en discussions avancées avec le Qatar Sports Club, actuellement deuxième du championnat local.

Formé au Paris Saint-Germain et longtemps considéré comme l’un des piliers de la défense parisienne. A 30 ans, Presnel Kimpembe vit sans doute ses dernières heures sous le maillot Rouge & Bleu. À un an de la fin de son contrat, le défenseur international français est poussé vers la sortie, barré par la concurrence féroce de Marquinhos, Willian Pacho, et Illia Zabarnyi, mais aussi par des blessures insistantes. Selon nos confrères de L’Equipe, le Qatar Sports Club a pris une longueur d’avance dans le dossier. Deuxième de la Qatar Stars League après trois victoires en trois matchs, le club ambitionne de frapper un grand coup en recrutant un joueur d’expérience, habitué aux joutes de Ligue des Champions. Les discussions avancent et un accord pourrait être officialisé avant la fermeture du marché qatari, fixée au 16 septembre.

L’ancien champion du monde tricolore ne manque pas de prétendants. Plusieurs clubs saoudiens, désireux d’attirer de nouveaux grands noms européens après Neymar, Kanté ou Mahrez, ont tenté de le convaincre. Mais pour l’heure, aucune offre n’a abouti et le Qatar Sports Club reste le favori pour finaliser l’opération. S’il venait à signer au Qatar, Presnel Kimpembe tournerait une page de plus de dix ans au PSG, où il a disputé plus de 240 matchs officiels et remporté de nombreux trophées nationaux. Le dossier avance vite et un dénouement est attendu dans les prochains jours. Les dirigeants parisiens voient d’un bon œil ce transfert, qui permettrait d’alléger la masse salariale tout en préparant la transition défensive.