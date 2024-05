Mercato – Prêté à Braga, Cher Ndour va revenir au PSG

Arrivé l’été dernier libre de tout contrat au PSG, Cher Ndour avait été prêté à Braga en deuxième partie de saison. Il ne restera pas au Portugal à l’issue de son prêt.

Formé au Benfica, Cher Ndour était arrivé en fin de contrat avec le club lisboète le 30 juin 2023. Alors que les dirigeants portugais lui avaient fait une proposition de prolongation de contrat, le jeune milieu de terrain avait décliné cette dernière. Il avait alors rejoint le PSG, libre de tout contrat. Lors de la première partie de saison, l’international italien U20 (19 ans) a très peu joué avec les Rouge & Bleu. Dans les chiffres, il aura participé à quatre rencontres (une titularisation, 115 minutes de jeu, un but). Afin d’emmagasiner du temps de jeu, le longiligne milieu de terrain (1,90 m) avait été prêté à Braga lors du mercato hivernal.

A voir aussi : Mercato – Carlos Soler dans le viseur de trois clubs

Seulement 11 matches joué avec Braga

Mais au Portugal, cela ne s’est pas passé comme prévu. Comme au PSG, il a très peu joué. Cher Ndour a porté le maillot de Braga à onze reprises, neuf matches de championnat et deux d’Europa League, pour une titularisation, 284 minutes de jeu et un petit but. Alors qu’il est prêté par le PSG jusqu’au 30 juin, sans option d’achat, Cher Ndour n’a pas convaincu Braga d’investir sur lui. Ce samedi après-midi, le quatrième de la Liga Bwin a officialisé le départ de l’ancien du Benfica. Il va donc revenir au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Lors de la pré-saison, il tentera de convaincre Luis Enrique de lui accorder plus de temps de jeu la saison prochaine. Si ce n’est pas le cas, il devra très certainement se trouver une porte de sortie pour enfin lancer sa saison.