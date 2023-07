Mercato PSG : Abdou Diallo , direction le Qatar ?

Comme la saison dernière, le PSG a établi une liste d’indésirables. Dans cette dernière figure Abdou Diallo. Le défenseur central attise les convoitises avec une piste chaude menant au Qatar.

Le PSG se montre actif sur le marché des transferts avec pas moins de huit recrues. Une neuvième devrait pas tarder à arriver en la personne d’Ousmane Dembélé. Mais le club de la capitale compte aussi dégraisser et se séparer de ses indésirables. Ces derniers n’ont pas été conviés à la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud et s’entraînent au sein du Campus PSG le tant de trouver un nouveau point de chute. C’est le cas d’Abdou Diallo. Le défenseur central avait été prêté à Leipzig la saison dernière. Mais en raison de plusieurs blessures, il n’a pas pu assez jouer (15 matches toutes compétitions confondues, 1 but) pour convaincre le club allemand de lever son option d’achat qui s’élevait à un peu plus de 20 millions d’euros.

A voir aussi : Abdou Diallo : « Il est possible que je parte »

Le Betis et Naples également intéressés

Récemment, le défenseur central (27 ans) a expliqué qu’il envisageait tout pour son avenir et qui ne fermait aucune porte, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG. Selon les informations de RMC Sport, le Betis Séville aurait un oeil sur lui alors que Naples se serait renseigné. Mais le média sportif indique que la piste la plus avancée dans le dossier Abdou Diallo vient du Qatar même si le nom du club n’a pas filtré. RMC Sport explique que l’ancien monégasque « reste un profil intéressant, très apprécié de ses coéquipiers et irréprochable professionnellement. » Placé dans les indésirables, sa valeur est ainsi revue à la baisse, ce qui peut représenter une bonne opportunité pour les clubs intéressés, avance RMC Sport. « Abdou Diallo est ouvert à tout projet… voire au fait de rester à Paris pour une dernière année, même si ce n’est pas l’option privilégiée. D’autant qu’il est très apprécié du vestiaire parisien, considéré par certains comme un grand frère par certains« , conclut Fabrice Hawkins.