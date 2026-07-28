Mercato PSG – Accord de principe entre Bradley Barcola et Liverpool ?

Désireux d’obtenir un statut plus important, Bradley Barcola pourrait quitter le PSG dès cet été. L’international français est déjà parvenu à un accord de principe avec Liverpool.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola a pris la décision de ne pas prolonger son bail avec le double champion d’Europe en titre. Désireux d’obtenir un rôle plus important, lui qui est considéré comme le 12e homme de l’effectif, l’international français est désormais ouvert à un départ dès cet été. À deux ans de la fin de son contrat, le board parisien espère obtenir une belle somme de cette vente.

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Des discussions entre le PSG et Liverpool

De son côté, l’ailier de 23 ans a déjà choisi sa prochaine destination : Liverpool. Selon les informations de L’Équipe, Bradley Barcola a même déjà donné son accord de principe aux Reds, après avoir discuté avec le coach Andoni Iraola. Une première étape en vue d’un éventuel transfert. « Cela ne se traduit pas toutefois, et contrairement à ce qui a été écrit par des médias italiens lundi, par un accord contractuel entre l’ancien Lyonnais et Liverpool », rappelle L’E.

Désormais, le numéro 29 parisien espère que les deux clubs trouveront un terrain d’entente. Les dirigeants anglais ont déjà entamé les discussions avec les Rouge & Bleu, même si ces derniers, ouverts à un départ, se montrent exigeants sur le montant réclamé. L’écart reste, en l’état, conséquent. « L’accord de principe trouvé avec l’international français peut-il permettre au dossier de s’accélérer dans les prochains jours ? », se demande le quotidien sportif. De son côté, RMC Sport indique qu’il n’y a pas encore d’accord contractuel entre Bradley Barcola et Liverpool, mais le club de la Mersey reste la destination prioritaire de l’ancien Lyonnais.

Bradley Barcola, qui a échangé avec l’entraîneur de Liverpool Andoni Iraola, a donné son accord de principe pour rejoindre le club du nord de l’Angleterre. Les deux clubs échangent mais sont encore loin d’un accord.



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