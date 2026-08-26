Mercato PSG : accord total en vue pour Bradley Barcola ?

Liverpool et le PSG continuent de négocier pour Bradley Barcola. Et l’optimisme dominerait toujours dans ce dossier malgré la fermeture proche du mercato.



Un feuilleton dont on attend encore l’épilogue. Il y a quelques semaines, on apprenait que Bradley Barcola ne prolongerait pas avec le Paris Saint-Germain. Liverpool, sur le dossier depuis un bon moment, en a donc profité pour conclure un accord contractuel avec l’attaquant de 23 ans. Mais, de son côté, le PSG reste inflexible et ne veut surtout pas brader un joueur dont il connaît la valeur sur le mercato.

Bradley Barcola à Liverpool, tous les échos vont dans le même sens

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Pour le moment, les Reds ont fait une seule offre, et inférieure à 100 millions d’euros, tandis que le PSG avait annoncé un prix de 170 millions d’euros au début des pourparlers. Et alors que le mercato se rapproche de sa conclusion, Liverpool devrait bien revenir à l’assaut avec la volonté de contenter des Parisiens désormais prêts à baisser un chouïa leurs exigences. Selon le journaliste Abdel Hamed, des avancées significatives sont même attendues avant ce vendredi et le choc à Lille (20h45, deuxième journée de Ligue 1).



De son côté, le journaliste David Ornstein (The Athletic), généralement très bien renseigné, estime que ce deal se fera à 85%, voire 90%. Romain Collet Gaudin (Eurosport) annonce, lui, un accord total très proche. Toutes les sources s’entendent donc et il serait désormais étonnant de voir Bradley Barcola rester au PSG à l’issue de ce mercato.

