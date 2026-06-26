Mercato PSG : accord total pour Gonçalo Ramos au Milan AC !

Comme pressenti, Gonçalo Ramos va rejoindre le Milan AC. L’accord est total et le joueur a déjà passé sa visite médicale.

Luis Enrique est sur le point de perdre deux de ses remplaçants les plus performants. Désireux de jouir de plus de responsabilité, Lee Kang-In et Gonçalo Ramos vont bel et bien plier bagages dès cet été. Et alors que l’Atlético peaufine les derniers détails pour le premier cité, tout est apparemment bouclé pour le second. Le buteur portugais de 25 ans sera très bientôt un joueur de l’AC MILAN.

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Gonçalo Ramos arrive au Milan AC

En effet, selon les très fiables informations de James Horncastle, journaliste pour The Athletic, le PSG et le Milan sont parvenus à un terrain d’entente pour le transfert de l’ancien lisboète.. Il précise notamment que ce transfert sera le plus coûteux depuis celui de Romelu Lukaku du côté du Napoli (74 millions d’euros) et supérieur à celui de Rafael Leao en Lombardie (40 millions d’euros) . « La relation entre le propriétaire du club, Jerry Cardinale, et le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a joué un rôle déterminant dans la conclusion de l’opération », précise James Horncastle.

































































Ce qui correspond donc bien, peu ou prou, à la somme relayée par nos soins ces dernières heures : 45 à 50 millions d’euros. Elle pourrait même être supérieure en comptant les bonus selon Fabrizio Romano. Mieux, James Horncastleprécise même que Gonçalo Ramos a déjà passé sa visite médical en Floride avec son futur club. Tout avance donc dans le bon sens, surtout que Fabrizio Romano confirme, donc de son côté, l’arrivée imminente de Gonçalo Ramos au Milan.

































































