Randal Kolo Muani

Mercato PSG : accord trouvé, Kolo Muani se rapproche de la Juve

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet27 juin 2026

Randal Kolo Muani aurait fini de s’entendre avec la Juventus pour son futur contrat. La Vieille Dame tente maintenant de convaincre le PSG.

Une grosse accélération a eu lieu sur le mercato du Paris Saint-Germain au cours des dernières heures. Gonçalo Ramos va ainsi rejoindre le Milan AC pour un très joli chèque, tandis que Lee Kang-In s’est mis d’accord avec l’Atlético. Autre joueur à se mettre d’accord, mais avec la Juventus, c’est Randal Kolo Muani. Lui aussi a fait un grand pas vers son objectif de rallier le Piémont selon la Gazzetta dello Sport.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos au Milan, c’est bien plus cher que prévu !

La Juve a trouvé un accord avec Kolo Muani, ne manque plus que le PSG…

En effet, selon le journal au papier rose, RKM a dit oui pour un contrat de cinq saisons assorti d’un salaire annuel de 5 millions d’euros. De l’autre côté, la Juve négocie encore et toujours avec le PSG. Mais la Gazzetta croit savoir qu’un terrain d’entente pourrait être trouvé autour d’un prêt avec obligation d’achat. Selon GDS, le montant de cette dernière pourrait avoisiner les 40 millions d’euros, voire un chouïa moins.

En tout cas, même si on a l’impression d’écrire toujours un peu la même chose depuis un an dans ce dossier, les choses avancent apparemment favorablement et Randal Kolo Muani devrait bien rejoindre la Juve dans les prochains jours.

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