Arrivé au PSG cet été, Gabriel Moscardo va découvrir la Ligue 1 avec une autre formation. Son prêt au Stade de Reims est en très bonne voie.

Recruté par le PSG contre 22M€ bonus compris l’hiver dernier, Gabriel Moscardo a découvert sa nouvelle formation cet été, après un prêt de six mois dans son club formateur du Corinthians et une absence de quatre mois après une opération au pied. Pas à 100% à la reprise de l’entraînement le 15 juillet dernier, le Brésilien de 18 ans va emmagasiner de l’expérience dans une autre formation de Ligue 1.

Le prêt de Moscardo officialisé ce jeudi ?

En effet, comme évoqué depuis quelques jours, Gabriel Moscardo se dirige vers un prêt sans option d’achat du côté du Stade de Reims. Et selon les récentes informations de Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre les différentes parties pour un prêt jusqu’en juin 2025. Le PSG prendra en charge une partie du salaire du joueur et a notamment intégré une clause permettant de rompre ce prêt en janvier 2025 en cas de besoin. La visite médicale de l’international Espoir brésilien sera la prochaine étape. Ce prêt chez les Champenois pourrait être officialisé ce jeudi, d’après le journaliste d’UOL Esporte, Bruno Andrade.

Cet avenir loin de Paris était déjà prévu depuis quelques semaines. En effet, dans un secteur concurrentiel au PSG avec les présences de Warren Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, le PSG mise sur un temps de jeu plus important de Gabriel Moscardo pour sa première saison en Europe. « En plus de la volonté d’offrir à son protégé un maximum de minutes, les champions de France en titre souhaitent voir leur jouer évoluer en Ligue 1. L’occasion pour lui de s’habituer à l’intensité et à la dimension tactique de l’élite du football français », explique de son côté Foot Mercato.