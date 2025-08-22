Mercato PSG – Arnau Tenas dans le viseur de Villarreal

Invité à quitter le club cet été, Arnau Tenas a quelques courtisans. Et Villarreal a récemment montré un intérêt pour le portier espagnol.

Pour cette saison 2025-2026, le PSG a décidé de changer sa hiérarchie des gardiens de but. Les arrivées de Lucas Chevalier et Renato Marin obligent Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas à trouver un nouveau point de chute avant la fermeture du marché des transferts. Si le portier italien est dans le viseur des deux Manchester (United et City), concernant l’Espagnol de 24 ans, il a vu un nouveau courtisan venir aux renseignements.

Tenas sous contrat jusqu’en 2026



En effet, selon les informations de Marca, Villarreal aurait montré un intérêt pour le portier des Rouge & Bleu, encore sous contrat jusqu’en juin 2026. En effet, la formation espagnole, qualifiée pour la Ligue des champions, et son coach Marcelino ont ciblé le champion olympique 2024. Son arrivée pourrait entraîner le départ d’un des deux portiers de l’effectif actuel : Diego Conde ou Luiz Junior. « Bien que le poste de gardien semblait couvert au départ avec ces deux joueurs, Marcelino a fait part au club de son souhait d’améliorer ce secteur », précise le quotidien espagnol. Le Sous-Marin jaune visait dans un premier temps Kepa ou Lunin avant de se rabattre sur Arnau Tenas. Mais, reste à savoir quelle sera la formule utilisée pour mener à bien cette opération. Peu utilisé depuis son arrivée au PSG à l’été 2023 (8 matches disputés), le joueur formé au FC Barcelone entre dans sa dernière année de contrat.