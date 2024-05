Avec le départ libre de Keylor Navas, le PSG compte réorganiser sa hiérarchie au poste de gardien de but. Et Arnau Tenas pourrait en faire les frais cet été.

Le PSG a conclu une saison 2023-2024 de très belle facture avec un triplé national et une demi-finale de Ligue des champions. Désormais, le board parisien veut renforcer son effectif et a conscience des manques à certains postes importants. Après la victoire en Coupe de France, Luis Enrique a rappelé son désir de voir un groupe compétitif : « C’est la fin de la saison, mais les négociations commencent. Nous allons essayer d’améliorer l’effectif. On va tenter de faire un bon mercato. Il faut prendre en compte le temps d’adaptation des joueurs. Il n’y a pas de vacances dans le football. Je vais être au contact tous les jours avec le président et Luis Campos. Je n’irai pas à l’Euro et je vais les regarder à la télé, où on les voit très bien. Comme ça, je pourrai regarder en buvant une bière. Ou deux. Ou une par mi-temps (sourire). » Et le premier chantier dans le viseur des dirigeants parisiens est le poste de gardien de but.

Une préférence à LaLiga pour Tenas

En effet, avec le départ libre de Keylor Navas, les champions de France sont à la recherche d’une doublure, voire un numéro un bis, pour concurrencer Gianluigi Donnarumma. Recruté libre l’été dernier pour occuper ce rôle, Arnau Tenas (22 ans, sous contrat jusqu’en 2026) n’a pas répondu aux attentes, même s’il est apprécié par le staff parisien. Et avec la probable arrivée de Matvey Safonov, l’avenir à court terme du portier espagnol s’écrit en pointillé. Selon les informations de L’Equipe, l’arrivée de l’international russe de Krasnodar va faciliter le départ de l’ancien Barcelonais, qui fêtera ses 23 ans le 30 mai. « L’Espagnol aspire à plus de temps de jeu et a demandé à être prêté, de préférence en Liga. » Cette saison, Arnau Tenas a disputé 6 matches (528 minutes) avec les Rouge & Bleu (7 buts encaissés et 1 clean-sheet).

Le club parisien devra également se pencher sur l’avenir de ses deux autres portiers, Alexandre Letellier et Sergio Rico, qui arrivent en fin de contrat le 30 juin prochain. « Ils devraient prochainement se voir signifier si Paris compte encore sur eux ou pas », conclut L’E. Une grande réorganisation va donc avoir lieu au poste de gardien but dans les semaines à venir.