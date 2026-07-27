Mercato PSG : assaut en vue pour Ferran Torres ?

Le PSG pourrait prochainement s’activer dans le dossier menant à Ferran Torres. Et les Rouge et Bleu se montreraient confiants dans cette entreprise.

Gonçalo Ramos s’est envolé pour le Milan AC moyennant un chèque de 75 millions d’euros. Une jolie somme certes, d’autant plus pour un remplaçant, mais encore faut-il lui dénicher un successeur. Et tout porte à croire que le Paris Saint-Germain l’a identifié en la personne de Ferran Torres. En fin de contrat dans un an avec le FC Barcelone, le polyvalent attaquant plaît tout particulièrement à Luis Enrique.

Une accélération du PSG pour Ferran Torres ?

Aux dernières nouvelles, le Barça a fixé le prix du joueur de 26 ans à 50 millions d’euros. Le PSG, de son côté, ne voudrait pas dépasser les 30. Et selon Sport, il faut s’attendre à un assaut de la part des Rouge et Bleu dans les prochains jours.

Maintenant que la piste Yan Diomandé n’est plus d’actualité, Luis Campos va totalement se concentrer sur Ferran Torres, explique Sport. Ce dernier aurait d’ailleurs envoyé des signaux positifs au club de la capitale en vue d’un transfert cet été. Le PSG se montrerait même très confiant dans sa capacité à faire de l’international espagnol le remplaçant de Gonçalo Ramos.

Une offre en préparation

Pour la suite, les décideurs parisiens doivent encore parvenir à contenter leurs homologues catalans. Mais étant donné la situation contractuelle de leur joueur, ces derniers ne sont pas forcément en position de force. Reste à savoir si le PSG va enfin accélérer sur ce mercato.