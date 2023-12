Mercato PSG : Beraldo, Moscardo et on ferme la fenêtre ?

A l’aube de l’ouverture du mercato hivernal, le PSG devrait boucler deux arrivées dans les prochains jours en provenance du Brésil. En effet, les signatures de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo ne devraient plus tarder.

En ce lundi 25 décembre 2023, le père Noël semble avoir réservé une belle surprise au Paris Saint-Germain mais aussi à Lucas Beraldo. Ce défenseur brésilien de 20 ans devrait quitter sa terre natale et son club formateur Sao Paulo pour parapher son contrat avec le PSG dès cette semaine. C’est en tous cas ce qu’affirme le spécialiste mercato Fabrizio Romano, qui évoque la somme de 20 millions d’euros pour que cette opération se fasse. En ce sens, en cette dernière semaine de l’année 2023, Lucas Beraldo devrait faire le voyage à Paris afin de passer sa visite médicale et parapher un contrat de cinq ans. S’il devrait être la première recrue estivale du club de la capitale, Gabriel Moscardo devrait être la deuxième. En effet le milieu de terrain de 18 ans devrait rejoindre son compatriote peu de temps après. Selon les dernières informations du Parisien, le joueur des Corinthians devrait lui aussi s’engager rapidement dans ce mercato d’hiver 2024 avec le PSG. Si le plan initial était un recrutement hivernal avant de le faire intégrer le vestiaire de Luis Enrique l’été prochain, le technicien espagnol aurait poussé en interne afin de pouvoir compter sur un élément en plus, dès ce mois de janvier. En effet, la polyvalence de Gabriel Moscardo serait au goût de l’ancien sélectionneur de La Roja. Cependant, il est clair qu’avec ses 18 rencontres en professionnel avec les Corinthians, le recrutement de Gabriel Moscardo ressemble davantage à un pari d’avenir plutôt qu’une solution à court terme.

Nos confrères du Parisien affirment par ailleurs qu’avec ces deux signatures, le PSG devrait considérer son mercato hivernal comme clos, sans pour autant s’interdire une opportunité de marché. Si de l’expérience était un temps espérée dans le mercato d’hiver du Paris Saint-Germain, c’est donc une toute autre stratégie qui pourrait être adaptée par Luis Campos.