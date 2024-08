Mercato PSG – Carlos Soler proche d’un retour en Espagne

Alors qu’il ne sera pas retenu par le PSG, Carlos Soler serait en négociations avancées avec la Real Sociedad pour un retour en Liga.

Arrivé en juin 2022 en provenance du Valence CF contre 18M€, Carlos Soler n’a jamais réussi à s’imposer au PSG. Encore sous contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu, l’international espagnol n’a pas convaincu à Paris sous les ordres de Christophe Galtier et Luis Enrique. Même s’il n’a pas été placé dans le second groupe d’entraînement, le milieu de 27 ans ne sera pas retenu par la direction parisienne cet été. Le club de la capitale doit dégraisser son entrejeu suite à l’arrivée imminente de João Neves. Et le numéro 28 des Rouge & Bleu pourrait trouver un point de chute en Liga.

Négociations avancées entre le PSG et la Real Sociedad

En effet, comme le rapporte le journaliste de Relevo, Matteo Moretto, la Real Sociedad serait en négociations avancées avec le PSG pour Carlos Soler. Le club espagnol souhaite s’appuyer sur l’Espagnol de 27 ans pour remplacer Mikel Merino, qui prend la direction d’Arsenal contre une somme de 30M€ avec bonus. Une information confirmée par Fabrizio Romano, qui rajoute que l’ancien valencian est également en pourparlers avec la Real Sociedad sur les conditions personnelles de sa venue. Cependant, aucun détail n’a filtré sur la nature de ce transfert (vente directe, prêt sec ou avec option d’achat). De son côté, L’Equipe se montre plus nuancée sur ce possible transfert car la Real Sociedad dispose de moyens limités au niveau salarial. « La Premier League n’est pas très loin, sans passer à l’acte. Après Aston Villa en janvier, ce sont West Ham et Brighton qui tâtent le terrain cet été, tout comme la Real Sociedad », précise le quotidien sportif dans son édition du jour.