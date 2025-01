Mercato PSG – Cher Ndour a la cote en Italie

Prêté au Besiktas cette saison, Cher Ndour pourrait être la solution pour débloquer la situation de Randal Kolo Muani cet hiver. L’Italien a plusieurs prétendants en Serie A.

Le PSG se doit de régler l’imbroglio autour de Randal Kolo Muani dans les jours à venir. Le Français évoluera sous le maillot de la Juventus Turin lors de la seconde partie de saison. Si sa visite médicale et la signature de son contrat ont déjà eu lieu, l’international français est toujours dans l’attente de l’officialisation de ce prêt sec de six mois. Pour cela, le club parisien doit régler la situation après avoir déjà atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger (Xavi Simons, Nordi Mukiele, Carlos Soler, Cher Ndour, Juan Bernat et Renato Sanches). Et la solution à ce problème pourrait venir de Cher Ndour.

Trois clubs de Serie A suivent Ndour

Auteur d’un prêt convaincant au Besiktas (21 matches disputés, 1 but et 2 passes décisives), le milieu de 20 ans, arrivé libre au PSG à l’été 2023, pourrait être transféré dès cet hiver en Italie. En effet, comme le rapporte Foot Mercato, plusieurs clubs sont venus aux renseignements pour l’international Espoirs italien. Selon diverses sources italiennes, Bologne est intéressé par le profil du milieu d’1m90. Une information confirmée par FM. Mais ce n’est pas le seul club de Serie A qui suit avec attention Cher Ndour. Le Torino a également pris des contacts, en cas d’échec du dossier Cesare Casadei avec Chelsea. De son côté, Parme a observé le joueur en novembre dernier et reste une option possible. En revanche, Côme, intéressé l’été dernier, ne fait plus partie des prétendants. Pour rappel, Cher Ndour est encore lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028.