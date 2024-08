Désireux de se renforcer en attaque, le PSG a ciblé Ademola Lookman en cette fin de mercato. Mais les positions sont trop éloignées entre le club parisien et l’Atalanta Bergame.

À neuf jours de la fermeture du mercato estival, le PSG est encore à la recherche d’un élément offensif. Après avoir recruté le polyvalent Désiré Doué, les dirigeants parisiens concentrent désormais leurs efforts sur le recrutement d’un ailier. Et ces derniers jours, le nom d’Ademola Lookman est revenu avec insistance. Désireux de rejoindre les champions de France, l’international nigérian avait demandé à son club de ne pas être convoqué pour le premier match de Serie A.

Des positions trop éloignées entre le PSG et l’Atalanta

Encore sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Atalanta Bergame, le joueur de 26 ans aurait même déjà un accord contractuel avec les Rouge & Bleu. Cependant, la formation italienne n’avait pas pour objectif de vendre l’un de ses cadres à quelques jours de la fermeture du mercato estival. Et selon les dernières informations du journaliste Matteo Moretto, la piste menant Ademola Lookman au PSG s’est refroidie ces dernières heures. Si les Rouge & Bleu n’ont jamais formulé d’offre écrite à leurs homologues italiens, les approches verbales ont montré une distance évidente entre les différentes parties.

Même son de cloche du côté de la Gazzetta dello Sport. Le quotidien transalpin rapporte que la rumeur menant Ademola Lookman à Paris s’est dégonflée ces dernières heures. « Le PSG n’a rien exigé de l’Atalanta et chaque jour qui passe est un jour de moins à attendre que le Nigérian reste. » L’un des dirigeants de la Dea, Luca Percassi, a rappelé l’ambition du club de conserver ses éléments importants : « Avec les propriétaires et l’entraîneur, nous avions décidé de faire quelque chose de nouveau par rapport aux années précédentes, en essayant de ne pas se séparer nos joueurs importants (…) Le club a pleinement respecté ses devoirs, nous verrons comment les prochains jours se dérouleront dans la plus grande sérénité et tranquillité. » Reste désormais à savoir si le PSG voudra faire pencher la balance en sa faveur dans ces derniers jours de mercato ou si les dirigeants parisiens se tourneront vers une autre piste.