Ibrahim Mbaye
Image : PSG.fr

Mercato PSG : de nombreux clubs à l’assaut d’Ibrahim Mbaye

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet26 juillet 2026

Potentiellement sur le départ cet été, Ibrahim Mbaye intéresse de nombreux clubs. Le PSG attend toutefois un gros chèque pour son titi.

Le Paris Saint-Germain a déjà vendu pour 115 millions d’euros sur ce mercato, et ce n’est pas fini. Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, d’autres joueurs pourraient plier bagages avant la fin de ce mercato. C’est notamment le cas d’Ibrahim Mbaye, lequel aimerait s’offrir un challenge en Premier League. Et pour parvenir à ses fins, le titi a confié ses intérêts à Gestifute, l’agence du super agent Jorge Mendes.

Du beau monde sur Ibrahim Mbaye

Mercato – Un nouveau prétendant pour Ibrahim Mbaye ?

Cette situation a d’ailleurs déjà alerté de nombreux clubs, comme Fabrice Hawkins nous le relate. Le journaliste de RMC Sports dresse ainsi une liste plutôt prestigieuse des prétendants d’Ibrahim Mbaye TottenhamLiverpoolChelsea, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Tous ont coché le nom du titi parisien.

Conscient de cet intérêt suscité et des envies de son joueur sous contrat jusqu’en 2028, le PSG n’est pas contre une vente. Et toujours d’après Fabrice Hawkins, le prix réclamé pourrait bien dépasser les 50 millions d’euros. Reste à voir quel club passera à l’attaque en premier dans ce dossier. En attendant, Ibrahim Mbaye est attendu à la reprise de l’entraînement ce lundi.

Tags
Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet26 juillet 2026

Articles similaires

Yan Diomande

Accord total annoncé pour Yan Diomandé au Real Madrid

26 juillet 2026
Randal Kolo Muani

Le transfert de Kolo Muani à la Juve bouclé dans les 48 heures ?

26 juillet 2026
Barcola Kvaratskhelia

Bradley Barcola refuse de prolonger, le PSG fixe un prix XXL

26 juillet 2026
Rodri

Un concurrent en moins pour le PSG dans le dossier Rodri ?

26 juillet 2026
Bouton retour en haut de la page