Mercato PSG : de nombreux clubs à l’assaut d’Ibrahim Mbaye

Potentiellement sur le départ cet été, Ibrahim Mbaye intéresse de nombreux clubs. Le PSG attend toutefois un gros chèque pour son titi.

Le Paris Saint-Germain a déjà vendu pour 115 millions d’euros sur ce mercato, et ce n’est pas fini. Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, d’autres joueurs pourraient plier bagages avant la fin de ce mercato. C’est notamment le cas d’Ibrahim Mbaye, lequel aimerait s’offrir un challenge en Premier League. Et pour parvenir à ses fins, le titi a confié ses intérêts à Gestifute, l’agence du super agent Jorge Mendes.

Du beau monde sur Ibrahim Mbaye

Cette situation a d’ailleurs déjà alerté de nombreux clubs, comme Fabrice Hawkins nous le relate. Le journaliste de RMC Sports dresse ainsi une liste plutôt prestigieuse des prétendants d’Ibrahim Mbaye : Tottenham, Liverpool, Chelsea, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Tous ont coché le nom du titi parisien.

Ibrahim Mbaye intéresse plusieurs clubs européens : Tottenham, Liverpool, Manchester City, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et Chelsea font partie des clubs qui sont intéressés.



Les dirigeants valorisent leur jeune talent à plus de 50 millions d’euros. 🔴🔵… — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 26, 2026

Conscient de cet intérêt suscité et des envies de son joueur sous contrat jusqu’en 2028, le PSG n’est pas contre une vente. Et toujours d’après Fabrice Hawkins, le prix réclamé pourrait bien dépasser les 50 millions d’euros. Reste à voir quel club passera à l’attaque en premier dans ce dossier. En attendant, Ibrahim Mbaye est attendu à la reprise de l’entraînement ce lundi.