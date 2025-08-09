Gianluigi Donnarumma
Image : PSG.fr

Mercato PSG – Des gros clubs européens en contact avec l’agent de Donnarumma

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum9 août 2025

Avec la signature de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma est invité à quitter le PSG. Et des gros clubs européens devraient rapidement agir dans ce dossier.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma s’écrit loin du PSG. Acteur majeur de la saison XXL des Rouge & Bleu, l’international italien n’a pas trouvé de terrain d’entente avec les champions d’Europe pour prolonger son contrat. Et à un an de la fin de son bail, l’Italien est invité à quitter le club. Le PSG a déjà sécurisé la signature de Lucas Chevalier, qui deviendra le portier numéro un cette saison. Et pour éviter une concurrence à ce poste, la direction parisienne espère un départ du portier de 26 ans d’ici la fermeture du marché des transferts.

S’il doit quitter le PSG, Donnarumma ne veut pas aller n’importe où

Chelsea, Manchester United et l’Inter Milan intéressés par Donnarumma

Comme le rapporte le journaliste d’ESPN UK, Julien Laurens, le PSG ne souhaite pas conserver Gianluigi Donnarumma. Et l’ancien Milanais a une très belle cote sur le marché. En effet, toujours selon ESPN, la direction parisienne s’attend à recevoir des offres de grosses écuries européennes. Des clubs comme Chelsea, Manchester United ou encore l’Inter Milan ont pris contact avec le représentant du portier, Enzo Raiola.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum9 août 2025

Articles similaires

Illia Zabarnyi

Accord total entre le PSG et Bournemouth pour le transfert de Zabarnyi

9 août 2025
Dembélé

Aucun malaise dans le vestiaire du PSG au sujet du Ballon d’Or

9 août 2025
Revue De Presse Psg

Revue de Presse PSG : Chevalier, Zabarnyi…

9 août 2025
Psg forum de nuit 2

Communauté CS – Le forum de nuit

8 août 2025
Bouton retour en haut de la page