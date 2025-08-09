Mercato PSG – Des gros clubs européens en contact avec l’agent de Donnarumma

Avec la signature de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma est invité à quitter le PSG. Et des gros clubs européens devraient rapidement agir dans ce dossier.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma s’écrit loin du PSG. Acteur majeur de la saison XXL des Rouge & Bleu, l’international italien n’a pas trouvé de terrain d’entente avec les champions d’Europe pour prolonger son contrat. Et à un an de la fin de son bail, l’Italien est invité à quitter le club. Le PSG a déjà sécurisé la signature de Lucas Chevalier, qui deviendra le portier numéro un cette saison. Et pour éviter une concurrence à ce poste, la direction parisienne espère un départ du portier de 26 ans d’ici la fermeture du marché des transferts.

Chelsea, Manchester United et l’Inter Milan intéressés par Donnarumma

Comme le rapporte le journaliste d’ESPN UK, Julien Laurens, le PSG ne souhaite pas conserver Gianluigi Donnarumma. Et l’ancien Milanais a une très belle cote sur le marché. En effet, toujours selon ESPN, la direction parisienne s’attend à recevoir des offres de grosses écuries européennes. Des clubs comme Chelsea, Manchester United ou encore l’Inter Milan ont pris contact avec le représentant du portier, Enzo Raiola.