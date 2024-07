Avec le possible départ de son gardien titulaire, Ederson, Manchester City a approché le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma.

Si dans le sens des arrivées, le PSG tente d’accélérer dans les dossiers menant à Joao Neves et Victor Osimhen, la direction parisienne devra aussi vendre certains éléments. Pour cela, des joueurs jugés indésirables sont invités à quitter le club lors de cette période estivale comme Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Louis Mouquet, Noha Lemina et Vimoj Muntu wa Mungu. Si d’autres joueurs pourraient également quitter le club selon les offres formulées, Luis Enrique va continuer à s’appuyer sur des joueurs cadres pour la saison à venir. Et cela concerne notamment Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma intéressé à évoluer en Premier League dans le futur

Pourtant, le portier de 25 ans a été approché récemment par un cador du football européen. En effet, Manchester City pourrait être à la recherche d’un nouveau gardien titulaire avec le possible départ d’Ederson vers l’Arabie saoudite, où Al-Nassr et Al-Ittihad ont montré un fort intérêt pour le portier brésilien. Et comme le rapporte le journaliste Ben Jacobs, les Skyblues ont approché Gianluigi Donnarumma en cas de perte de leur international auriverde. Les champions d’Angleterre voit l’international italien comme une option pour remplacer Ederson. Le portier 1m96 serait intéressé à évoluer en Premier League à un moment de sa carrière mais pour l’instant il est heureux à Paris et a déjà discuté avec ses dirigeants pour une possible prolongation de contrat, lui dont le bail avec les Rouge & Bleu arrive à échéance en juin 2026.