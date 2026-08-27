Mercato PSG – Encore quelques détails à régler pour le transfert de Barcola à Liverpool

Après Gonçalo Ramos et Lee Kang-In, le PSG s’apprête à réaliser une nouvelle vente de l’un de ses remplaçants. L’ailier Bradley Barcola est en partance pour Liverpool pour une somme record dans l’histoire du club.

Ce mercato estival 2026 aura permis au PSG d’amasser une belle somme d’argent grâce à ses ventes. Après les départs de Noham Kamara (4 M€), Randal Kolo Muani (50M€, bonus compris), Lee Kang-in (45 M€, bonus compris) et Gonçalo Ramos (75 M€, bonus compris), la direction parisienne est sur le point de vendre l’un de ses autres remplaçants de luxe. En effet, Bradley Barcola est très proche de rejoindre Liverpool.

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Un deal finalisé ce jeudi soir à Monaco ?

Comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, ce transfert va rapporter plus de 140 M€, bonus compris. Les deux parties sont proches d’un accord total, qui peut tomber à tout moment. « Certains éléments doivent encore être discutés entre les deux clubs ce jeudi pour finaliser le deal. L’accord total peut intervenir dans les prochaines heures », précise le média sportif. En attendant, l’ailier de 23 ans n’a pas encore reçu l’autorisation de voyager en Angleterre, d’où sa présence à l’entraînement du jour. De son côté, le journaliste de Onze Mondial, Marc Mechenoua, précise que le PSG et Liverpool se montrent très précautionneux dans ce dossier et qu’il n’y a pas encore d’accord total.

Fabrizio Romano apporte également ses informations dans ce dossier. Liverpool est sur le point de finaliser l’arrivée de sa priorité du mercato pour renforcer son attaque. Les derniers documents seront échangés dans les 24 heures pour un transfert de 140 M€, bonus compris. De son côté, le journaliste de Canal Plus, Olivier Tallaron, confirme l’accord imminent entre les deux clubs. C’est notamment le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, qui discutait directement avec les dirigeants anglais pour un transfert qui devrait avoisiner les 145 M€. Enfin, le journaliste Ben Jacobs précise, de son côté, que l’accord devrait être finalisé ce soir à Monaco, lieu du tirage au sort de la Ligue des champions. Dans ce deal, le PSG a toujours eu pour ambition d’obtenir une somme plus importante que celles des transferts d’Elliot Anderson (135 M€) et de Morgan Rogers (138 M€). Le double champion d’Europe est donc proche de conclure la meilleure vente de son histoire et de réaliser une énorme plus-value avec un joueur acheté pour 45 M€ à l’été 2023 en provenance de l’Olympique Lyonnais.

Au PSG et à Liverpool, on se veut extrêmement précautionneux sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un accord total pour Bradley Barcola puisque rien n’est formalisé. #Mercato https://t.co/UcLQkCpzbY — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 27, 2026

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach verbal agreement to sign Bradley Barcola, HERE WE GO! 🔴



Initial fee worth £100m plus add-ons — up to €140m possible total package for PSG.



Documents to be exchanged in 24 hours.#LFC get their top target: never in doubt and now done. pic.twitter.com/ruDJAbIhtK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

Accord imminent entre le #PSG et Liverpool pour #Barcola . Depuis plusieurs jours , c’est le président Nasser Al-Khelaifi qui négociait directement avec la direction des Reds . Montant du transfert: environ 145 millions d’euros.@CanalplusFoot — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) August 27, 2026

More on Liverpool’s imminent Bradley Barcola signing.



Deal expected to be finalised in Monaco where Nasser Al-Khelaifi and Luis Campos are present ahead of the Champions League draw.



PSG paid €45m for Barcola and are set to sell him for almost €100m more.



PSG’s intent was… pic.twitter.com/pDoQtxnbLF — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 27, 2026