Mercato PSG : Fabrizio Romano fait un point sur l’épineux dossier Kolo Muani

Selon Fabrizio Romano, rien n’est perdu pour le transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus. Tout est entre les mains du PSG.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrivée de Randal Kolo Muani à la Juventus cet été semblait légèrement compromise au cours des dernières heures. Le PSG reste ferme sur ses positions et la Vieille Dame n’a pas envie de poser 50 millions d’euros sur la table des négociations. Ajoutez à cela les récentes déclarations de Giovanni Carnevali, et vous comprenez le pessimisme ambiant.

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La Juve prête à améliorer son offre, Randal Kolo Muani pousse de toutes ses forces

Mais Fabrizio Romano vient apporter un nouveau son de cloche ce vendredi soir. Alors que l’on vous indiquait que le PSG était désormais prêt à discuter avec d’autres prétendants, le spécialiste mercato affirme, de son côté, que les pourparlers continuent bien entre Parisiens et Juventini. Randal Kolo Muani, lui, maintient le cap : il ne veut que la Vieille Dame. Une pression qui pourrait faire baisser les exigences du club de la capitale ?

🚨⚪️⚫️ Juventus and Paris Saint-Germain remain in talks for Randal Kolo Muani as Juve confirmed plan to improve their bid.



Kolo Muani wants Juventus, club to club talks continue waiting for PSG decisions.



🎥🇮🇹 https://t.co/kSD87rRwUa pic.twitter.com/UvSGxr9IuL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

Fabrizio Romano explique, en tout cas, que la Juventus, qui a proposé 30 millions d’euros sous forme de prêt avec obligation d’achat, serait encline à améliorer son offre. Une offre qui devrait donc avoisiner les 40 millions d’euros. Les cartes sont désormais entre les mains du PSG, conclut Fabrizio Romano.