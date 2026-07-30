Mercato PSG – Ferran Torres parti pour rester au FC Barcelone cet été ?

Ciblé par le PSG pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, Ferran Torres pourrait finalement rester au FC Barcelone jusqu’à la fin de son contrat.

Avec le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG est à la recherche d’un numéro 9. Rapidement, le nom de Ferran Torres a été associé au double champion d’Europe. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le FC Barcelone, l’international espagnol plaît à Luis Enrique, notamment pour sa polyvalence. De son côté, le joueur ne serait pas insensible à l’idée d’évoluer sous les ordres de son ancien sélectionneur.

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Ferran Torres prêt à aller au bout de son contrat

Cependant, selon les dernières informations du journaliste Matteo Moretto, l’attaquant de 26 ans pourrait finalement rester en Catalogne cet été. En effet, la direction blaugrana ne parvient pas à trouver de remplaçant pour compenser le départ de Robert Lewandowski. Même s’il est heureux au sein de la formation catalane, Ferran Torres n’envisagerait pas de prolonger son bail avec le champion d’Espagne actuellement, ce qui ouvrirait la porte à un départ libre l’été prochain, précise le journaliste.

De son côté, le quotidien Sport apporte également des informations dans ce dossier. Le PSG fait pression sur le joueur pour qu’il clarifie sa situation concernant son avenir afin « d’éviter que l’opération ne se prolonge pendant l’été, car Luis Enrique ne veut pas retarder davantage l’opération et veut savoir avec quel effectif il travaillera cette saison. » Si aucune réponse n’est donnée dans les prochains jours, le club parisien devrait se tourner vers d’autres pistes. Au sein du FC Barcelone, aucun scénario n’est exclu sur l’avenir de Ferran Torres. La direction barcelonaise aimerait notamment lui proposer une prolongation de contrat à partir de septembre. Il faudra également surveiller un éventuel assaut de l’Atlético de Madrid dans ce dossier.