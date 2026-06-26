Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi
Image : Le Parisien

Mercato PSG : Gonçalo Ramos au Milan, c’est bien plus cher que prévu !

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet26 juin 2026

C’est désormais acté, Gonçalo Ramos va rejoindre le Milan AC. Et le montant est totalement dingue 

C’est un très joli coup en route du côté du Paris Saint-Germain. Ultra décisif en tant que supersub, mais moins en tant que titulaire, Gonçalo Ramos va s’engager pour le Milan AC dans les prochaines heures. Et alors que l’on s’attendait à une somme comprise entre 45 et 50 millions d’euros pour ce transfert, on se dirigerait vers un montant bien supérieur.

Le PSG a très bien joué son coup pour Gonçalo Ramos

En effet, les sources se rejoignent toutes en ce vendredi soir : Nasser Al-Khelaïfi, qui entretient d’excellentes relations avec le propriétaire milanais, a très bien négocié. Les Rouge et Bleu devraient ainsi percevoir 70 millions d’euros, bonus compris, dans cette opération (65+5. Un montant relayé par Ben Jacobs, RMC et Fabrizio Romano. Soit exactement le même prix déboursé par le PSG pour le déloger de Benfica à l’époque. 

Le PSG avait, à l’époque, conclu un prêt avec option d’achat : 65 + 15 millions d’euros de bonus. Mais en activant sa clause plus tôt que prévu, les Parisiens ont évité ces dits bonus. C’est donc une très belle vente, une fois n’est pas coutume, que va réaliser Luis Campos.

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