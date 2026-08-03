Mercato PSG : Hansi Flick évoque le cas Ferran Torres

Présent en conférence de presse, Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, a été cuisiné sur Ferran Torres, lequel est une priorité du PSG cet été.

Si le mercato du PSG avance bien ces derniers jours, Luis Enrique attend toujours un joueur en remplacement de Gonçalo Ramos. Et la piste qui se dégage du lot depuis un moment mène à Ferran Torres. L’attaquant de 26 ans combine plusieurs avantages : il connaît très bien Lucho, il sait jouer comme faux neuf et est polyvalent, sans oublier qu’il ne lui reste qu’un an de contrat.

Hansi Flick flou sur Ferran Torres

La presse catalane est d’ailleurs persuadée de l’arrivée imminente de Ferran Torres à Paris. La raison ? Le joueur de 26 ans aurait tout simplement décidé de rejoindre le club de la capitale. Le FC Barcelone, de son côté, reste ferme avec un prix de départ fixé à 50 millions d’euros.

Mais Hansi Flick, de son côté,, n’a pas l’air très sûr de l’issue de ce dossier. Interrogé sur son attaque la saison prochaine, le technicien allemand a ainsi déclaré : « Jouer avec un faux neuf ? Au final, tout va dépendre de l’éqiupe et de l’effectif. Il faut donc attendre encore un petit peu. J’ai confiance totale en Deco et nous savons que nous devons faire quelque chose. Mais cela va également dépendre de Ferran. Nous verrons ce qu’il va se passer », a-t-il lancé devant la presse.



❗️ Hansi Flick habla sobre le '9': "Tengo total confianza en Deco. Sabemos que tenemos que hacer algo"



👀 "También depende de Ferran"



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Une réponse floue qui ne devrait pas rassurer les fans blaugranas.