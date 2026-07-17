Mercato PSG – Ibrahim Mbaye représenté par un nouvel agent

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Ibrahim Mbaye pourrait quitter son club formateur cet été. Le titi parisien serait désormais représenté par Jorge Mendes.

Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et bientôt celui de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid, le PSG pourrait voir un troisième joueur quitter le navire lors de ce mercato estival, Ibrahim Mbaye. Lancé par Luis Enrique chez les professionnels, l’international sénégalais souhaiterait quitter son club formateur afin d’avoir plus de temps de jeu. Selon Fabrizio Romano, Ibrahim Mbaye aurait récemment rejoint l’écurie de Jorge Mendes, le super agent portugais.

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Il voudrait quitter le PSG

Selon le journaliste spécialiste du mercato, le numéro 49 du PSG ressentirait le besoin de découvrir un nouveau projet où il pourrait jouer beaucoup plus qu’actuellement avec les doubles champions d’Europe. Très attaché au PSG, Ibrahim Mbaye estimerait que son club formateur ne pourrait pas lui permettre de jouer régulièrement et de devenir un joueur important de l’effectif des Rouge & Bleu. Fabrizio Romano explique que l’attaquant (18 ans) estimerait qu’il serait difficile de trouver sa place au sein de l’équipe de Luis Enrique. Le journaliste confirme que plusieurs clubs de Premier League, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig seraient sur les rangs pour enrôler Ibrahim Mbaye.