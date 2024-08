Mercato PSG – Joao Neves attendu ce jeudi à Paris

Après avoir trouvé un accord avec le SL Benfica, Joao Neves est attendu ce jeudi à Paris pour devenir officiellement un nouveau joueur du PSG.

Le PSG tient sa deuxième recrue estivale. Après de longues semaines de négociations, le club de la capitale est parvenu à se mettre d’accord avec le SL Benfica pour le transfert de João Neves autour de 70M€ bonus compris. Depuis le début du dossier, le milieu d’1m74 avait donné sa priorité aux Rouge & Bleu. Et l’international portugais est attendu ce jeudi à Paris, comme le rapporte RMC Sport.

Renato Sanches fait le chemin inverse

Le joueur de 19 ans passera sa visite médicale avant de parapher un contrat de cinq saisons chez les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2029. Une information également confirmée par L’Equipe. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, João Neves était la priorité du PSG pour renforcer son entrejeu. « Dans ce dossier, Luis Campos et Luis Enrique se sont illustrés dans leur capacité à convaincre le jeune talent portugais », rappelle RMC. Dans le sens inverse, Renato Sanches va retrouver son club formateur. Il va s’engager sous la forme d’un prêt avec option d’achat au SL Benfica et passera sa visite médicale ce jeudi au Portugal. Il est même déjà arrivé à Lisbonne cette nuit. Pour rappel, le milieu de 26 ans est encore lié aux champions de France jusqu’en 2027 et sort d’un prêt non concluant à l’AS Roma où il aura seulement disputé un total de 12 rencontres. Selon L’Equipe, le PSG a accepté de prendre en charge une grande partie du salaire du Golden Boy 2016.

