Invité à trouver une porte de sortie cet hiver, Randal Kolo Muani a de nombreux prétendants à ses pieds, et notamment la Juventus Turin qui en a fait sa priorité offensive.

Durant ce mercato hivernal 2025, le PSG a pour principal objectif de se séparer de ses deux joueurs indésirables Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Et concernant l’international français, de nombreux clubs sont intéressés par sa venue cet hiver. En effet, plusieurs clubs de Premier League (Manchester United, Aston Villa, Tottenham) ont coché le nom du numéro 23 des Rouge & Bleu dans leur short-list. Mais quelques clubs de Serie A (AC Milan, Juventus Turin) ont également montré un intérêt pour le meilleur buteur des Bleus en 2024 (6 réalisations).

La Juventus attend l’accord définitif de Kolo Muani

Malgré un temps de jeu restreint sous les ordres de Luis Enrique (14 matches, 2 titularisations, 2 buts, 1 passe décisive), le PSG a ses exigences dans ce dossier. Et à ce jour, un prêt avec obligatoire d’achat semble être l’hypothèse la plus probable pour le Français, qui est lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028. Ainsi, de nombreux clubs sont venus aux renseignements. Concernant la Juventus Turin, le journaliste Gianluca Di Marzio rapporte que le coach Thiago Motta en a fait sa priorité devant les autres pistes Joshua Zirkzee (Manchester United) et Niclas Fullkrug (West Ham). « Les contacts avec l’entourage du Français se poursuivent et l’on s’attend à ce que le joueur donne son accord définitif. » Le directeur sportif de la Vieille Dame, Cristiano Giuntoli, continue à travailler pour faire venir l’attaquant de 26 ans à Turin. « La Juventus poursuit ses contacts avec l’entourage de l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort et attend que le PSG lui trouve un remplaçant », précise le journaliste de Sky Sport. Si l’actuel 5e de Serie A n’arrive pas à boucler ce dossier, il se rabattra sur les deux autres pistes.

De son côté, La Stampa confirme également que Randal Kolo Muani est le nom le plus « chaud » pour renforcer l’attaque de la Juve cet hiver. Le PSG ouvre doucement la porte pour un prêt de son international français et un échange avec l’attaquant Dusan Vlahovic (24 ans) est une idée qui pourrait faire son chemin au fil des discussions, rapporte le quotidien transalpin.