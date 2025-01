Mercato PSG – Kolo Muani toujours dans l’attente

Dans l’attente de l’officialisation de son prêt à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani doit encore patienter, le PSG cherchant toujours à débloquer la situation.

Si le PSG a officialisé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, un autre dossier occupe les esprits des décideurs parisiens ces dernières heures : l’officialisation du prêt sec de six mois de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin. Le Français a déjà passé avec succès sa visite médicale depuis quelques jours mais doit encore patienter avant d’évoluer avec la formation de Thiago Motta. Et pour cause, le PSG a déjà atteint son quota de six joueurs prêtés à l’étranger (Xavi Simons, Nordi Mukiele, Carlos Soler, Cher Ndour, Juan Bernat et Renato Sanches).

« Tout est sous contrôle »

Et selon les informations de L’Equipe, aucune avancée majeure n’a eu lieu ce samedi. Mais le club parisien a fait savoir que « tout est sous contrôle », en assurant qu’il n’y avait pas qu’une simple discussion pour un joueur mais avec plusieurs éléments prêtés « dans l’espoir de céder temporairement Milan Skriniar, aussi, avant la fin du mercato. » Pendant longtemps, le PSG pensait pouvoir se séparer de Carlos Soler, prêté à West Ham avec une option d’achat de 20M€. Mais la récente éviction du coach Julen Lopetegui n’a pas été favorable à l’Espagnol de 28 ans. Cependant, les échanges ont repris avec la direction du club londonien et le joueur veut bien rester si un accord est trouvé. « Il y a aussi Juan Bernat, qui joue peu à Villarreal et dont le contrat avec le PSG se termine en juin, et Renato Sanches (fin de contrat 2027), peu utilisé (11 matches avec Benfica) et une nouvelle fois blessé. Dans ces deux dossiers aussi, Paris cherche une solution », précise L’E. En revanche, la solution ne viendra pas de Nordi Mukiele, qui restera en prêt du côté du Bayer Leverkusen. Concernant Cher Ndour, actuellement prêté au Besiktas, plusieurs clubs italiens ont montré un intérêt.