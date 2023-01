Mercato PSG – La fin de la piste João Félix se précise

En difficulté à l’Atlético de Madrid, João Félix avait pour objectif de trouver une nouveau club lors du mercato hivernal. Si le PSG était une destination souhaitée par le joueur, il a finalement décidé de découvrir la Premier League.

Depuis le début de saison, le PSG peut s’appuyer sur un trio offensif Neymar-Messi-Mbappé en forme. Cependant, le niveau affiché par les remplaçants laisse grandement à désirer et une possibilité de recruter un nouvel élément lors du mercato hivernal était à l’étude. Ainsi, le nom du Portugais, João Félix a rapidement été associé au club parisien. Dans une situation d’échec à l’Atlético de Madrid, l’attaquant de 23 ans voulait donner un nouvel élan à sa carrière et envisageait un départ en janvier. Cependant, il ne prendra pas la direction du PSG, qui devrait rester assez calme sur le marché des transferts.

João Félix se dirige vers un prêt à Chelsea

En effet, comme le rapporte de nombreux médias anglais, dont The Athletic, João Félix va découvrir la Premier League jusqu’à la fin de la saison. En effet, l’international portugais va débarquer à Chelsea sous la forme d’un prêt payant de 11M€. L’Atlético de Madrid et le club londonien ont trouvé un accord verbal pour le prêt de l’ancien du SL Benfica. De plus, les Blues proposeraient de prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur et d’inclure une possible option d’achat à lever à la fin de son prêt. De son côté, le joueur aurait déjà indiqué à ses partenaires qu’il prenait la direction de l’Angleterre, selon le Daily Record. Après un début d’année compliqué (1 nul et 2 défaites), Chelsea continue de recruter après les arrivées de Benoît Badiashile (37 M€, AS Monaco), Andrey Santos (20M€, Vasco de Gama) et David Datro Fofana (Molde).