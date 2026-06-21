Randal Kolo Muani

Mercato PSG – La Juve passe à l’action pour Kolo Muani

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet21 juin 2026

La Juventus serait en négociations avec le PSG pour tenter de boucler l’arrivée de Randal Kolo Muani. Un léger goût de déjà vu…

Où évoluera Randal Kolo Muani la saison prochaine ? C’est une question épineuse alors que le natif de Bondy est encore lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028. Et ce n’est pas son prêt à Tottenham en 2025-2026 qui va permettre au club de la capitale de le vendre facilement… Mais, heureusement pour lui, RKM garde quelques admirateurs en Europe, la Juventus au premier plan.

Mercato – Le PSG face à un nouveau casse-tête Kolo Muani

La Juventus garde la même stratégie pour Randal Kolo Muani

En effet, le journaliste italien Romeo Agresti confirme les informations de Tuttosport : le nouveau directeur général juventino, Carnevali, ainsi que le coach Spalletti, ont validé l’opération, au moins sur le papier. Pour ce qui est de la pratique, on part apparemment sur les mêmes bases que l’année dernière avec une Juventus qui va tenter d’obtenir un prêt avec obligation d’achat pour Randal Kolo Muani. Les discussions seraientn en tout cas, en cours.

Le tout est de savoir si le PSG acceptera un nouveau prêt et, si oui, combien la Vieille Dame est prête à poser sur la table. Un feuilleton au goût de déjà vu et qui ne s’annonce, une fois encore, pas simple à boucler.

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet21 juin 2026

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