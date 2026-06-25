Mercato PSG : la Juve veut aussi Lee Kang-In 

En plus de Randal Kolo Muani, la Juventus aurait également des vues sur Lee Kang-In. L’Atlético va devoir se méfier.

Une grosse déception. Cette nuit, la Corée du Sud a déjoué face à l’Afrique du Sud. Lee Kang-In et ses partenaires se sont inclinés 1-0, perdant, de fait, leur deuxième place. Désormais, ils n’ont plus leur avenir entre leurs mains et il faudra patienter avant de savoir si les Coréens seront, avec trois points, qualifiés comme meilleur troisième. Ce qui ne s’annonce pas simple avec une différence de -1.

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La Juventus vient marcher sur les platebandes de l’Atlético pour Lee Kang-In

La Coupe du monde pourrait donc bientôt fermer ses portes à Lee Kang-In. Même si la déception serait immense, cela permettrait, au moins, à celui-ci de s’occuper de son avenir sur le mercato. D’ailleurs, ce jeudi, on apprend, par le biais de la Gazzetta dello Sport, qu’un nouveau club s’est récemment immiscé dans la course : la Juventus. Désireuse d’enrôler Randal Kolo Muani, la Vieille Dame verrait dans le Parisiens une belle option alors que le dossier Brahim Diaz n’avance pas.

L’Atlético, qui tient la corde dans ce dossier avec un accord du joueur, va donc devoir se méfier. Surtout, il ne serait pas étonnant de voir d’autres écuries entrer dans la danse. Il faut dire que le prix affiché par les différentes sources paraît très abordable : 35 à 40 millions d’euros.