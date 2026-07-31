Mercato PSG – La Juventus confirme pour Kolo Muani

Après un prêt peu concluant à Tottenham, Randal Kolo Muani va retrouver la Juventus. Le club turinois a confirmé l’arrivée prochaine l’attaquant du PSG.

De retour à Paris après son prêt à Tottenham, Randal Kolo Muani devait de trouver un point de chute. Ne figurant pas dans les plans de Luis Enrique, l’international français n’avait qu’un seul objectif en tête : retrouver la Juventus Turin. Après un premier prêt concluant lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, l’attaquant de 27 ans va faire son retour dans le Piémont.

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« Nous sommes en train de finaliser le transfert »

Après des semaines de discussions, le PSG et la Juventus sont parvenus à un accord sous la forme d’un prêt assorti d’une obligation d’achat. Dans des propos accordés à Tuttosport, le directeur général des Bianconeri, Giovanni Carnevali, a confirmé la transaction à venir tout en rappelant les relations difficiles qu’entretenaient le board parisien et l’ancienne direction turinoise : « À mon arrivée à la Juve, je lisais les journaux et je pensais que le transfert était bouclé, mais ce n’était pas le cas. Il y a eu des difficultés et il a fallu renouer les relations avec le PSG après quelques problèmes de communication, en remédiant aux problèmes antérieurs. Nous sommes en train de finaliser le transfert en ce moment même et nous en sommes à la phase finale, mais tant que rien n’est signé, on ne sait jamais, car il arrive parfois des situations incroyables », a déclaré le nouveau dirigeant de la Juventus.