Mercato PSG – La Juventus fait un pas en arrière dans le dossier Kolo Muani

Désireux de rejoindre la Juventus Turin, l’attaquant du PSG, Randal Kolo Muani, doit se montrer patient en raison des négociations difficiles entre les deux clubs.

Si le mercato du PSG est calme dans le sens des arrivées, la direction parisienne travaille ardemment pour trouver des points de chute à quelques joueurs de l’effectif. Mais à ce jour, quatre dossiers n’ont pas encore été finalisés : Gianluigi Donnarumma, Carlos Soler, Marco Asensio et Randal Kolo Muani. Concernant l’international français, son souhait est de rejoindre la Juventus Turin, club où il avait performé lors de son prêt de six mois la saison passée (10 buts et 3 passes décisives en 22 matches).

La Juventus refuse une obligation d’achat automatique

Et alors que les discussions avait avancé en début de semaine pour un prêt payant (5M€) assorti d’une obligation d’achat facilement atteignable (55M€), la Juve a fait machine arrière ces dernières heures au sujet des conditions du transfert. Comme le rapporte L’Equipe, le directeur général de la Vieille Dame, Damien Comolli, « a fait savoir aux Parisiens qu’il souhaitait un prêt payant (toujours 5 M€), avec une option d’achat dont l’activation ne serait plus automatique, mais décidée par les Italiens. » Si ce changement de dernière minute ne devrait pas remettre en cause l’arrivée de l’attaquant parisien dans le Piémont, cela rajoute un peu de tension dans cette dernière ligne droite du mercato, conclut le quotidien sportif.

De son côté, La Gazzetta dello Sport affiche son pessimisme et rapporte que les prochaines heures dans le dossier Kolo Muani seront décisives. Si l’affaire n’est pas conclue ce vendredi, la Juve se tournera vers son plan B : Nicolas Jackson (Chelsea). Le club italien attend un geste de la part des Rouge & Bleu et se demande si une dépense de 60M€ pour l’international français est un choix viable sur le plan économique, de même que son salaire qui serait de 8M€ par saison. « La Vieille Dame compte sur la fidélité de Kolo Muani et sur le fait que le temps presse également pour le PSG qui, sans vendre le Français, se retrouverait avec un joueur écarté de l’effectif, coûteux en salaire et qui ne sera pas valorisé cette saison », conclut le quotidien italien.