Kolo Muani

Mercato PSG – La Juventus ne lâche pas le dossier Randal Kolo Muani

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum16 juillet 2026

Invité à quitter le PSG cet été, Randal Kolo Muani souhaite rejoindre la Juventus Turin. Malgré un désaccord sur le montant réclamé par le club parisien, la Juve ne lâche pas ce dossier.

Depuis plusieurs semaines, le PSG discute avec la Juventus Turin pour la vente de Randal Kolo Muani. Après un prêt concluant de six mois lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, l’international français sort d’un exercice 2025-2026 compliqué du côté de Tottenham. Cet été, la Juve est revenue à la charge pour s’attacher les services de l’attaquant de 27 ans, sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2028.

Le PSG n’acceptera rien en dessous de 50M€ pour Kolo Muani

Les négociations se poursuivent entre le PSG et le Juventus

Cependant, les dirigeants du club italien ne répondent pas aux exigences du PSG, qui réclame de 50 M€. Mais pas de quoi mettre un terme à ce dossier du côté du Piémont. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, la Juventus Turin continue de travailler sur l’arrivée de Randal Kolo Muani. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs pour trouver un terrain d’entente. D’autant qu’une place devrait se libérer dans le secteur offensif de la Vieille Dame avec le départ à venir de Loïs Openda. Un an après son arrivée en Italie, l’international belge est invité à quitter le Piémont et a reçu des approches de plusieurs clubs de Ligue 1 et de Premier League.

Youtube : Canal Supporters Paris

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