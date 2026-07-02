Mercato PSG : la nouvelle offre de la Juventus pour Randal Kolo Muani en chiffres

La Juventus devrait faire une nouvelle offre pour Randal Kolo Muani. Reste à savoir si le PSG est prêt à baisser ses exigences…

Saison 5, épisode 23. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’histoire entre Randal Kolo Muani et la Juventus traîne un chouïa en longueur. Prêté à la Vieille Dame en deuxième partie de saison 2024-2025, l’ancien nantais souhaite retourner en Italie depuis. Reste que la Juventus a beaucoup de mal à offrir la somme nécessaire pour boucler ce dossier. D’ailleurs, si l’on se réfère aux informations du Corriere dello Sport, l’accord avec le PSG semble encore bien loin.

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La Juve fait une promesse à Randal Kolo Muani

En effet, le club turinois ne compte apparemment pas poser les 40 millions d’euros attendus par les Rouge et Bleu. Le média transalpin explique qu’un pas pourrait toutefois être fait en direction du PSG. La Juventus songerait à proposer un prêt payant de 8 à 10 millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat d’environ 25 millions d’euros. Le but juventino étant de ne pas dépasser un package global de 35 millions d’euros.







Cela garantirait donc une entrée d’argent immédiate pour le club de la capitale. Il Corriere dello Sport conclut en confirmant l’accord contractuel entre Randal Kolo Muani et la Juventus. Mieux, cette dernière lui aurait promis qu’il serait présent le 13 juillet prochain lors de la reprise avec Luciano Spalletti. Ce qui reste encore loin d’être fait….