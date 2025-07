Mercato PSG – L’AC Milan entre dans la danse pour la signature de Marco Asensio

Après son prêt de six mois à Aston Villa, l’attaquant du PSG, Marco Asensio, ne manque pas de prétendants pour trouver une porte de sortie.

Sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, Marco Asensio doit se trouver un nouveau point de chute pour redonner un élan à sa carrière. Après un prêt de six mois du côté d’Aston Villa (21 matches disputés, 8 buts et 1 passe décisive), il n’a pas été conservé par les dirigeants des Villans. Et alors qu’il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique pour la saison à venir, l’attaquant de 29 ans se doit de trouver une porte de sortie durant ce mercato estival. Et les propositions ne manquent pas pour l’ancien Madrilène.

Asensio veut connaître toutes les options possibles avant de prendre sa décision

En effet, ces dernières heures, le Fenerbahçe de José Mourinho aurait proposé une offre de 15M€, bonus compris, pour s’attacher les services de l’Espagnol. Mais, le club turc n’est pas le seul sur le coup. En effet, selon les informations de L’Equipe. Marco Asensio ne semble pas donner sa priorité au club d’Istanbul pour le moment et veut connaître toutes les options possibles avant de faire son choix. Et l’AC Milan a récemment entamé les discussions pour tenter de finaliser le transfert, rapporte le quotidien sportif sans donner plus de détails. « Le club italien ne dispose pas de moyens financiers illimités, mais pourrait parvenir à un accord avec le PSG. » Autre club intéressé : Villarreal. La formation espagnole a fait part de son intérêt à l’entourage du joueur mais « le club de Liga ne semble pas avoir la surface financière nécessaire », conclut L’E. Marco Asensio ne manque donc pas de prétendants pour poursuivre sa carrière loin des champions d’Europe.