Mercato PSG – L’avenir de Luis Campos pas encore scellé

En fin de contrat le 30 juin prochain, Luis Campos n’a pas encore trouvé d’accord avec sa direction pour prolonger son contrat avec le PSG.

Ce vendredi soir (21h05, DAZN), en marge de la rencontre entre le PSG et l’AS Monaco, le PSG va annoncer un grand nombre de prolongations de contrat. Alors qu’ils ont déjà signé depuis plusieurs semainesVitinha, Achraf Hakimi et Luis Enrique vont voir leurs extensions de contrat être officialisées sur la pelouse du Parc des Princes. Ce sera également le cas pour Nuno Mendes, avec qui les discussions ont été plus longues, et les titis Yoram Zague et Naoufel El Hannach. Mais Luis Campos ne participera pas à la fête.

A voir aussi : PSG : Plusieurs officialisations ce soir au Parc des Princes

Le PSG travaille sur d’autres prolongations

En négociation depuis plusieurs semaines avec sa direction pour prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain, le conseiller sportif du PSG n’a pas encore trouvé d’accord pour une extension de bail, explique Loïc Tanzi. Le journaliste qui suit le PSG au quotidien pour L’Equipe, indique également que le club de la capitale travaille en parallèle déjà sur d’autres prolongations à signer dans les prochaines semaines. Des négociations avec des joueurs cadres, conclut Loïc Tanzi.