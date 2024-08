Alors que Désiré Doué dispute actuellement les Jeux Olympiques 2024, le Bayern Munich aurait pris une avance sur le PSG dans le recrutement du Rennais.

À la recherche d’éléments offensifs, le PSG a jeté son dévolu sur le joueur du Stade Rennais, Désiré Doué. L’ailier de 19 ans, pouvant évoluer à plusieurs postes, a été l’une des révélations de la saison passée en Ligue 1. S’il est actuellement occupé par les Jeux Olympiques avec l’équipe de France Espoirs, le Rennais voit le PSG et le Bayern Munich se livrer une lutte acharnée pour sa signature. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Stade Rennais, le Français sera vendu cet été par les Rouges & Noirs, qui attendent au moins 60M€. Et ces dernières heures, un club semble avoir pris une avance dans ce dossier.

Désiré Doué donnerait pour l’instant sa préférence au Bayern Munich

Si plusieurs sources allemandes ont annoncé un accord entre Désiré Doué et le Bayern Munich ce vendredi, de nombreux médias ont rapidement démenti cette information. Selon le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, le Français n’a pas encore dit « oui » au Bayern Munich. Cependant, le club allemand a « une petite avance » sur les champions de France dans ce dossier. Fabrizio Romano confirme également que Désiré Doué n’a pas encore donné sa réponse pour son futur, lui qui est sous contrat avec le club breton jusqu’en 2026. Mais une tendance se dégage ces derniers jours. Le Bayern Munich a poussé auprès du Stade Rennais après sa deuxième offre supérieure à 55M€, et cela a été apprécié par le joueur. « Mais le PSG est toujours là et ne lâche rien dans l’état actuel des choses », précise le spécialiste du mercato.

Enfin, de son côté, le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, confirme la tendance positive en faveur du Bayern Munich. Même si le numéro 33 du Stade Rennais n’a pas encore livré sa réponse définitive, le club bavarois semble avoir pris « une avance considérable avec Rennes » lors des 72 dernières heures, avec une offre se rapprochant des exigences des dirigeants bretons. À l’instant T, Désiré Doué donnerait sa préférence à la formation allemande, même si cela n’est pas définitif car « il y a beaucoup de rebondissements dans ce dossier. »